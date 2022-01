Rihanna enceinte pour la première fois, elle fait voir son vente ballonné aux internautes (Photo)

Rihanna attend son premier enfant avec son petit ami le rappeur A$AP Rocky. C’est une nouvelle qui fait jaser la toile. On vous en parle plus.

Rihanna et A$AP Rocky ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant. La chanteuse enceinte a fièrement dévoilé son ventre nu lors d’une sortie à Harlem, la ville natale de Rocky, le week-end dernier.

Rihanna, 33 ans, portait une longue veste rose fermée par un seul bouton et un jean ample déchiré. Elle a complété le look avec un long collier orné, qui ornait sa bosse de bijoux.

Le rappeur, également âgé de 33 ans, a associé un pantalon en cuir à un pull blanc et une veste bleue alors que lui et la star de «Ocean’s Eight» marchaient dans la rue. On peut même voir Rocky enrouler son bras autour de Rihanna et lui donner un doux baiser sur le front.

Selon notre source les tourtereaux se sont rendus au restaurant branché de NYC Carbone plus tôt ce mois-ci et ont dû être assis à une table différente afin de profiter du ventre en plein essor de RiRi.

«Rihanna buvait très clairement de l’eau pétillante et frottait ouvertement son baby bump», a déclaré un fan en exclusivité à Page Six.

«À un moment donné, elle s’est levée et a dû manœuvrer la bosse sur le côté de la table !»

Il semble que la magnat de Fenty Beauty ait essayé de cacher son ventre en pleine croissance sous des vêtements amples et des vestes surdimensionnées ces derniers mois.

Elle a récemment été aperçue chez Peasant à New York avec Rocky portant une énorme doudoune rouge et un sweat-shirt – avec des gants, des boucles d’oreilles, un chapeau et des talons.