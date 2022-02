Rihanna en état : «Mes fans me tueraient s’ils attendaient aussi longtemps pour une…»

La vie de Rihanna a été bouleversée depuis qu’elle a annoncé sa grossesse. Après des mois à garder l’actualité, le 31 janvier de cette année, il a décidé de révéler qu’un bébé est en route, à travers une belle photo se promenant dans New York avec son partenaire A$AP Rocky.

Lors d’une conversation avec Entertainment Tonight, l’artiste et femme d’affaires a donné plus de détails sur sa grossesse et comment elle a réussi à changer sa routine.

«C’est une aventure assez excitante jusqu’à présent. Je le prends comme ça vient chaque semaine. Il y a toujours quelque chose de nouveau et je le prends et j’en profite», a expliqué le chanteur de Work.

Cependant, bien qu’elle ait qualifié cette expérience de «géniale», elle a également expliqué à quel point la grossesse était épuisante.

Fatiguée par moments, par intermittence, ce à quoi je n’ai pas l’habitude. Je peux me battre à n’importe quelle heure de la nuit, mais maintenant c’est comme si je déprimais : «Non, va te coucher tout de suite», a-t-elle expliqué.

De plus, il a livré une nouvelle qui a fait hurler de joie tous ses fans. Il a confirmé qu’après des années d’absence, il sortirait plus de musique.

«Ouais, ils vont toujours obtenir de la musique de moi», a-t-elle révélé. «Mes fans me tueraient s’ils attendaient aussi longtemps pour une berceuse», a-t-elle conclu. L’espoir est la dernière chose que vous perdez !