Rihanna dévoile son ventre arrondi lors du défilé Dior (photo)

La popularité de Georgina Rodriguez implique que tout ce que la femme espagnole fait ou ne fait pas dans sa vie quotidienne est connu. Bien qu’elle sache que son goût pour les chaussures et les sacs de luxe surprend chaque fois qu’elle porte ou montre un vêtement extraordinaire.

Comme Cristiano Ronaldo, Georgina suit la mode et se soucie autant de son image que la Portugaise. Pour cette raison, les deux ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, Cristiano comme l’homme avec le plus de followers et l’Espagnol avec plus de 36 millions de followers.

Cependant, une photo a été divulguée qui révèle que Georgina ne dépense pas seulement de l’argent pour elle lorsqu’elle voyage, à travers elle, il a été possible de vérifier qu’elle aime aussi utiliser son argent, ou celui de Cristiano Ronaldo, pour les autres.

Sa sœur Ivana a posté une photo remerciant Georgina d’avoir acheté un vêtement à son bébé. Au bout de quelques mois, il a enfin pu l’habiller car auparavant la tenue était trop grande pour elle.

Un corps était le vêtement choisi par Georgina pour sa nièce lors de son séjour à Jaca avec Netflix . Sa sœur apprécie la tenue choisie et est heureuse de pouvoir enfin la porter.

Les vêtements que porteront les jumeaux de Cristiano et Georgina

A défaut de quelques mois pour que Georgina donne naissance aux jumeaux, des photos des marques qui ont envoyé des cadeaux au couple le plus célèbre ont déjà été aperçues sur les réseaux. Pour le montrer, le mannequin espagnol était aux commandes.

Dans une story sur ses réseaux, il a montré que la marque de ses amis Alice Campello et Álvaro Morata leur a envoyé des ensembles de vêtements, ainsi que des marques bien connues à travers le monde qui veulent profiter de l’exposition que la famille de Cristiano et Georgina.