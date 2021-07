Regina King a admis qu’elle a encore du mal à encaisser la mort de Chadwick Boseman

Regina King a admis que perdre Chadwick Boseman, qui est décédé des suites d’un cancer en août 2020, a laissé un grand vide dans le monde du cinéma comme parmi ses proches et collègues.

En conversation avec WWD, évoquant le fait qu’Anthony Hopkins a battu le feu comédien dans la catégorie «Meilleur acteur» durant la cérémonie des Oscars cette année, Regina a déclaré :

«Je pense que nous avons tous des moments de déception quand on n’entend pas un nom annoncé. Certaines personnes diront, j’en suis sûr, que Chadwick n’a peut-être été nommé que parce que c’était une nomination posthume. Vous allez avoir des gens qui diront toutes ces choses. C’était juste une de ces choses où personne ne gagne. Et en fin de compte, Chadwick ne nous manque ni plus, ni moins, vous savez, il y a un grand vide géant sans lui ici.»

Par ailleurs, Regina King apparaîtra bientôt dans le film Bitter Root, réalisé par Ryan Coogler (qui a réalisé Black Panther), une décision qui lui a paru évidente étant donné le talent du cinéaste.

La star a expliqué : «Vous voulez aller là où vous êtes soutenu, vous voulez être là où vous êtes célébré, pas juste toléré.»

Concernant sa dernière discussion avec Chadwick avant son décès, l’actrice a récemment révélé au Hollywood Reporter : «Je pense à des gens comme Chadwick Boseman, et je me dis : ” Il incarne le meilleur de ce que nous pouvons être, je veux dire, en tant qu’êtres humains» a-t-elle déclaré.

«On a presque l’impression qu’il a atteint un tout autre niveau parce que son cœur était tellement grand et il a réussi à mener une vie si humble. Je me souviens de la dernière fois que je l’ai vu, sachant maintenant ce qu’il savait à l’époque, et il était capable de me faire sentir comme si j’étais la personne la plus spéciale au monde, car travailler avec moi faisait partie de ses objectifs.»

Regina s’est souvenue de cette conversation avec tristesse lorsqu’elle a appris sa mort peu de temps après, un instant qu’elle n’oubliera jamais.

«Après avoir fini de parler, il s’est juste arrêté et a tenu ma main et m’a regardé dans les yeux, et à ce moment-là, il m’a fait me sentir si spéciale» a-t-elle ajouté.

«Et avoir un cœur assez grand pour faire ça, sachant que nous n’allions probablement jamais nous revoir, est un niveau d’altruisme que j’ai rarement observé chez quelqu’un.»