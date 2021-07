Régina Daniels sublime : son look confort et stylé pour sortir de chez elle !

Régina Daniels vient de ravir toute sa communauté sur Instagram. L’influenceuse s’est immortalisée avec un look simple ultra tendance.

Régina Daniels n’en finit plus d’éblouir ses abonnés. La l’actrice nigériane vient d’ailleurs d’inspirer sa communauté avec un nouveau look.

En cette période de pandémie, Régina Daniels continue d’alimenter chaque jour ses réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, tout va bien pour la jeune femme et sa petite famille.

Et la star partage tout avec ses followers. Comme des tutos, ses tâches ménagères ou même les dernières recettes qu’elle a adoré.

En véritable pro des réseaux sociaux, elle s’immortalise souvent avec ses produits pour se faire de la pub. Mais ce n’est pas tout. Il y a quelques heures, la jeune femme a donné une petite leçon de style.

Pour ne pas changer me direz-vous ! Cette fois-ci, l’influenceuse a pris la pose avec un look très simple qui a fait son petit effet sur la Toile. Et tout cas, son style vestimentaire a fait l’unanimité sur Instagram. Alors, vous aimez aussi ?