Regina Daniels se confie : « Ma mère m’avait prévenue, mais j’étais amoureuse »

L’actrice nigériane Regina Daniels a enfin réagi aux attaques visant sa mère, Rita Daniels, accusée d’avoir encouragé son mariage avec le sénateur Ned Nwoko. Dans une vidéo publiée mercredi sur Instagram, la star affirme que sa famille s’y était opposée… mais qu’elle a suivi son cœur.

« Arrêtez d’insulter ma mère »

Face aux insultes et critiques qui se multiplient en ligne, Regina Daniels a décidé de prendre la parole. Sur Instagram, l’actrice de 24 ans a expliqué que sa mère n’était en rien responsable de son mariage controversé avec le sénateur milliardaire Ned Nwoko.

« Le but principal de cette vidéo est de vous demander d’arrêter d’insulter ma mère. Elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. C’est mon ange gardien », déclare-t-elle.

Regina explique que durant sept ans, sa mère a supporté les attaques du public, sans jamais répondre. Fatiguée de voir Rita Daniels accusée de cupidité et de manipulation, l’actrice a décidé de tout clarifier.

« Tout le monde m’avait dit non »

Contrairement aux rumeurs, Regina assure que sa famille n’a jamais soutenu cette union. Sa mère l’aurait même mise en garde à plusieurs reprises. « Tout le monde a dit non. Ma mère aussi. J’ai honte de dire que je suis tombée amoureuse. Mais c’est vrai. Et c’est fou », confie-t-elle.

Mariée à Ned Nwoko depuis 2019, l’actrice affirme avoir fait ce choix seule, par amour, et rejette toute idée de mariage par intérêt.

« Et arrêtez de dire que je me suis mariée par cupidité. Excusez-moi, mais non. Nous n’étions pas fauchés. Vous comprenez ? Et deuxièmement, qu’en pensez-vous ? Quelle somme un homme peut-il donner à une mère pour obtenir son enfant, qui subvient pratiquement à tous les besoins de la famille ? », a-t-elle déclaré.

Regina a également révélé que la pression liée à son mariage l’avait un jour poussée à envisager le suicide, ajoutant que malgré cette période difficile, elle est déterminée à se battre pour ses enfants.