Regina Daniels : l’actrice s’égoutte massivement dans les dernières photos

Jeune actrice nigériane, Regina Daniels a partagé de superbes photos d’elle dans une série de messages qu’elle a publiés sur les réseaux sociaux.

La belle épouse et mère d’un enfant a partagé les belles photos sur son compte de réseau social vérifié sur la plate-forme de médias sociaux populaire, Instagram.

Dans l’un des messages, elle a écrit; «Votre projet de vie s’est effondré pour une raison»

L’actrice a fait l’actualité il y a quelques jours alors qu’elle fêtait son jeune fils. Partageant des vidéos et des photos, a-t-elle écrit;

«C’est le JOUR DE LA LUNE. Les mots me manquent pour mettre par écrit à quel point je suis heureux d’être béni avec toi ma fierté…..

Ce jour-là, il y a 1 an, j’ai été béni avec le cadeau le plus précieux que je puisse jamais demander…… mon fils…. Mon premier enfant….mon bijou….. ma fierté….. ma plus adorable…..ma bénédiction……mon fruit…..tu es ma bénédiction tout en un MUNIR

Chaque fois que je le regarde, mes premiers mots «kai you sont si mignons” dis-je après avoir examiné toutes ses caractéristiques étonnantes… de ses cheveux- à ses yeux- à ses cils- à ses oreilles- à son nez- à ses lèvres et puis à sa peau… tu es tellement adorable mon enfant …

Rejoignez-moi pour célébrer cette étape importante…. Ici commence le vrai voyage de la parentalité, de la morale et des valeurs et je promets de le parcourir avec vous. 😭

Mon enfant, puisses-tu rester une bénédiction que tu es pour moi, ton père et ta génération, puisses-tu te démarquer parmi tes pairs, que ta lumière brille continuellement comme le soleil si haut dans le ciel, puisses-tu toujours être la tête et jamais la queue, puisses-tu devenir un homme d’émulation et d’inspiration pour ta génération…. Tu es né mon roi et tu resteras un roi…

Joyeux anniversaire à ma meilleure maman du monde t’aime maintenant et pour toujours ! @princemunirnwoko Joyeux anniversaire à nous 🙏#tothemoonandback2021»