Reese Witherspoon : la star américaine a vendu sa société de production Hello Sunshine

Reese Witherspoon a choisi de vendre sa société de production Hello Sunshine. Selon le Wall Street Journal, l’actrice de Big Little Lies a effectivement décidé de vendre sa fameuse entreprise, fondée en 2016, pour la belle somme de 900 millions de dollars.

Ce lundi 2 août, Reese a confirmé qu’elle avait signé un accord avec Tom Staggs et Kevin Mayer, deux ex-producteurs exécutifs de Disney qui comptent fonder une structure soutenue par le fonds d’investissement Blackstone.

La star a toutefois insisté sur le fait que l’équipe de direction, dirigée par Sarah Harden, sera toujours aux commandes de la société et continueront d’en posséder certaines parts.

«Je ne pourrais être plus enthousiaste face à ce que cela signifie pour notre futur» a déclaré l’actrice dans un communiqué.

«Je m’engage à continuer de créer des opportunités pour que les cinéastes, auteurs et autrices de tous les milieux et avec toutes les expériences racontent leurs histoires à leur manière et touchent un plus large public qui verra que leurs histoires comptent, a déclaré Reese Witherspoon dans un communiqué. C’est un moment unique dans notre monde où le croisement de l’art, du commerce et des médias permet à ces créateurs et créatrices de raconter leurs histoires et Hello Sunshine est là pour donner un coup de projecteur sur leurs incroyables créations.»