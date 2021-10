Real Madrid : Riyad Mahrez envoie un message fort à Karim Benzema !

Dans une forme étincelante, que ce soit avec l’équipe de France ou le Real Madrid, avec qui il a déjà inscrit 10 buts en 10 rencontres (toutes compétitions confondues), Karim Benzema s’avance comme un candidat crédible au Ballon d’Or 2021.

L’attaquant tricolore, qui reçoit de nombreuses marques de soutien dans sa quête du titre individuel le plus prestigieux de la planète, a fraîchement été encensé par Riyad Mahrez, totalement sous le charme de l’ancien Lyonnais.

«Il a une carrière incroyable»

«Il n’y a pas besoin de mots. Il a une carrière incroyable. Rester dix ou onze ans comme numéro 9 du Real Madrid, c’est très difficile», a ainsi martelé le Citizen, et d’ajouter: «Il le mérite (le Ballon d’Or, ndlr) et je suis heureux pour lui. Il peut encore marquer beaucoup de buts et rester au top encore longtemps.»