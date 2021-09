Real Madrid : le prix à payer pour Mbappé est connu, et ça ne sera pas gratuit !

Kylian Mbappé pourrait être un joueur libre l’an prochain au moment de signer pour le Real Madrid, mais il sera tout sauf gratuit pour l’écurie madrilène.

Le Real Madrid a finalement tout tenté pour attirer Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat. Trois offres ont été adressées à la direction du Paris Saint-Germain.

Une première à 160, une seconde à 180 et enfin une ultime à 200 millions d’euros. Mais malheureusement pour les supporters madrilènes, la direction parisienne s’est montrée ferme et n’a pas ouvert les négociations pour lâcher sa pépite à un an de la fin de son contrat. De quoi repousser son arrivée d’un an ?

C’est ce croit savoir la presse espagnole, et notamment Marca qui se penche ce matin sur son cas. Car s’il ne prolonge pas dans la saison, il sera donc gratuit et pourra s’engager où bon lui souhaite l’été prochain. De quoi éviter des frais de transferts faramineux, mais pas de quoi faire de Mbappé un joueur gratuit.

En effet, comme selon les informations du média, la signature de l’international français pourrait tout de même coûter 80 millions d’euros en prime à la signature, bonus divers et commissions d’agents. De quoi faire chauffer la carte bleue de Florentino Perez, mais pas non plus la ruiner comme il était proche cet été.