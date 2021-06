RÃ©al Madrid : la solution interne privilÃ©giÃ©e pour remplacer RaphaÃ«l Varane ?

Selon les informations de Marca, l’avenir de Raphaël Varane serait on ne peut plus flou. D’ailleurs, Carlo Ancelotti n’aurait pas eu de réponses concluantes sur la situation de son numéro 5 lors des ses premières réunions au Real Madrid.

Alors que Raphaël Varane serait de plus en plus proche d’un départ, le coach merengue aurait plusieurs options pour le remplacer : en interne ou en recrutant.

Et à en croire le média espagnol, Carlo Ancelotti ne compterait recruter un nouveau défenseur qu’en cas de dernier recours. Et pour ce renfort, le coach merengue ne devrait pas employer les grands moyens. Florentino Pérez voulant faire all in sur Kylian Mbappé.