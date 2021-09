Real Madrid : la réaction de Thibaut Courtois après le match contre Villarreal

Le gardien du Real Madrid valorise le résultat obtenu contre Villarreal au Santiago Bernabéu. Thibaut Courtois a assisté au micro de Movistar LaLiga après le match contre Villarreal.

Un goût qui laisse le résultat : «Le match a un goût un peu amer pour nous. Quand un rival direct perd (Atleti), vous voulez toujours ajouter les trois points. En deuxième mi-temps, nous avons amélioré le score d’homme à homme mais nous Nous n’avons pas mis l’intensité que nous avons mise l’autre jour contre Majorque. Au final, nous avons fait une cage inviolée, ce qui est également important.»

C’était difficile de voler le ballon : «Non doute, nous avons préparé le match pour essayer de leur mettre la pression et ne pas avoir la pause qu’ils ont mise dans leur jeu. Ils avaient toujours un troisième homme libre, et ils l’ont très bien fait en la première mi-temps. C’était difficile de leur prendre le ballon et de se créer des occasions claires. Ils ne nous ont pas pressés trop haut, ils ont gardé un bloc central, aujourd’hui c’était un peu difficile.»

Penalty possible sur Nacho : «Tout le monde dit qu’il y a une faute, je ne sais pas s’il s’agissait d’un penalty ou d’un penalty précédent. Je ne veux pas trop en parler, aujourd’hui l’arbitre nous a permis de beaucoup jouer. S’il ne l’a pas vu clairement, je suppose que ce n’était pas un penalty.»