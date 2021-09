Real Madrid : la réaction de Rodrygo après sa victoire contre l’Inter Milan

C’est une des mauvaises images d’une soirée décevante pour le PSG. En plus d’un résultat qui n’était pas forcément attendu (1-1) et de grosses difficultés affichées dans le jeu, le PSG a dû composer avec la blessure de Kylian Mbappé, manifestement blessé à la cheville dès l’entame de la seconde période et qui a demandé à sortir.

En conférence de presse d’après-match, Mauricio Pochettino a donné de ses nouvelles. «Mbappe s’est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles. On va voir demain si on peut avoir des nouvelles plus précises»