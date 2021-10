Real Madrid : la réaction de Nacho Fernandez après la défaite face à l’Espanyol

Le Real Madrid s’est incliné face à l’Espanyol Barcelone (1-2), ce dimanche, en Liga. Nacho Fernández a assisté aux micros de Movistar LaLiga après avoir terminé le match au stade RCD.

Sensations : «En première mi-temps, nous avons eu plus d’occasions, ils nous ont poussés plus près du contre. En deuxième mi-temps, quand nous étions meilleurs, ils nous ont mis en deuxième position.»

Match inconfortable : «Nous n’étions pas à l’aise. Le match est devenu très compliqué pour nous avec le but à la 18e minute, nous devons continuer à travailler pour nous ajuster défensivement.»

Alaba comme ailier, Nacho comme central : «L’équipe a des pertes, ce n’est pas une excuse. Cette équipe est bonne. C’est le début de la saison, nous devons encore nous adapter, surtout en défense.»

Fragilité défensive : «Quand on s’intègre, tout devient plus difficile. L’Espanyol a été plus ordonné et nous n’avons pas bien fait du tout. Nous avons eu une mauvaise semaine. Nous venons de commencer, nous sommes toujours là-haut. Nous devons récupérer troupes. Il faut ajuster les petits détails».