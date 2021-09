Real Madrid : la réaction de Carlo Ancelotti après sa victoire contre l’Inter Milan

L’entraîneur italien s’est montré satisfait de l’attitude de ses joueurs après leur victoire face l’Inter à San Siro (0-1) en Ligue des Champions.

Trois points inespérés : «Une victoire très importante, très difficile avec une première mi-temps très compliquée. On a pas pris de buts grâce à Courtois en première période.

Un match complet, avec des bonnes choses, des erreurs… L’équipe a eu une bonne attitude et n’a pas encaissé de but. L’aspect défensif n’était pas mauvais. Si nous jouons avec un bloc bas, nous avons plus d’occasions en contre et en première mi-temps, c’est quelque chose que nous n’avons pas bien fait.»

Ce qui a changé à la mi-temps : «Nous avons joué un peu différemment la sortie de balle, avec les trois derrière et avec Vinicius un peu plus libre. Quand l’Inter a baissé de rythme, nous avons eu plus de contrôle et plus d’occasions.»

Changements : «Avec l’entrée de Rodrygo, nous avons joué davantage sur les ailes. Nous avons essayé de trouver une solution sur l’aile. J’ai beaucoup aimé ce match, car l’équipe a dû souffrir et elle a su le faire en étant compacte. Ça ‘a plu, savoir souffrir et montrer que cette équipe a un esprit de sacrifice.»

Attitude : «L’équipe a non seulement la qualité, mais aussi l’engagement. Ce clean sheet nous permet d’être plus confiants sur le plan défensif. Les quatre de derrière ont très bien travaillé.»

Rodrygo : «Le nombre de minutes de jeu qu’il aura n’est pas important, ce qui compte c’est comment il les joue. Il a été très bon, pas seulement pour le but, il a aussi aidé Carvajal en défense. Il a de la qualité. Il est très serein et il marque des buts.»