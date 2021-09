Real Madrid : la réaction de Carlo Ancelotti après le match contre Villarreal

Après le match nul contre Villarreal, Carlo Ancelotti apparaîtra dans la salle de presse pour analyser son match contre Villarreal. L’entraîneur du Real Madrid apprécie le match nul contre Villarreal.

Manque de fraîcheur de Modric et Casemiro : «Non, je ne les vois pas fatigués. Vous pouvez le voir parce que l’équipe a eu du mal à presser en première mi-temps. Mais ce n’était pas de la fatigue, c’était à cause de la disposition de l’équipe. Nous l’a corrigé en seconde période. Partie. Jouer avec Vinicius, Hazard, Asensio, Isco, Karim… les deux médias ont dû beaucoup travailler. Casemiro et Camavinga ont dû travailler.»

Courtois : «Avoir un gardien comme lui est une chance, il a très bien fait. Militao et Alaba ont aussi bien fait. Des draps propres, c’est positif. Je ne suis pas triste du fait que notre gardien de but ait eu un travail.»

Milieu : «Nous avons eu du mal à mettre la pression sur Capoue en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps nous avons changé et j’ai mis Modric plus tard.»

Le penalty possible sur Nacho : «Je ne l’ai pas vu. Je ne peux rien dire à ce sujet, je n’ai pas vu la répétition. Il m’a semblé qu’il a été victime d’une faute en dehors de la zone puis il est entré dans la zone, mais je n’ai pas l’a vu.»

Vous êtes-vous trompé dans l’approche initiale? : «Non, je ne pense pas. Je pense que l’approche initiale a été la bonne.»

Satisfait de la cravate ? : «Ce n’était pas notre meilleur match de la saison. C’est vrai qu’ils ont eu plus de possession, mais ça a joué avec le gardien et les centraux.»

Valverde comme arrière droit : «Je l’aimais bien, c’est un joueur qui peut jouer n’importe où. Maintenant, nous devons voir quelle position est la meilleure pour lui. Nous avons commencé avec Rodrygo et Vini comme ailiers, donc il n’avait pas besoin d’arrières latéraux monter beaucoup.

Nous avons essayé de créer des opportunités en tête-à-tête, nous avons croisé plusieurs fois… Mais leurs centraux ont beaucoup de hauteur et nous n’avons pas créé de problèmes.

En première mi-temps, nous avons essayé d’appuyer plus haut. Mais nous avons eu des difficultés, car nous ne contrôlions pas bien Capoue. En seconde période, nous avions plus de contrôle, mais Villarreal a très bien géré le ballon par derrière.»