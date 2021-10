Real Madrid : Kylian Mbappé confirme une mauvaise nouvelle pour le PSG !

Kylian Mbappé s’est enfin exprimé sur son mercato estival. Et le champion du monde 2018 le confirme, il souhaitait bien quitter le Paris SG cet été.

C’est finalement ce lundi sur RMC, que Kylian Mbappé a décidé de revenir sur son mercato et qu’il a confirmé ses velléités de départ.

«J’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C’est un club qui m’a beaucoup apporté, j’ai toujours été heureux, les quatre années que j’ai passées ici, et je le suis encore.

Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J’ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu’on sorte main dans la main, qu’on fasse un bon deal, et moi j’ai respecté ça. J’ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste».

Kylian Mbappé a donc bien communiqué sa décision à sa direction, qui est resté intransigeante. Mais la manière n’a pas plu à l’international français, qui estime avoir prévenu suffisamment en avance et qu’il n’a pas cherché à mettre son club dans l’embarras.

«C’est pas à moi de juger, mais moi, ma position a été claire. J’ai dit que je voulais partir et je l’ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n’ai pas trop apprécié le fait de dire : “oui, il vient la dernière semaine d’août…” parce que ça, ça fait voleur. J’ai dit fin juillet que je voulais partir.»

Voilà une nouvelle pierre dans le jardin de Leonardo, le directeur sportif parisien, avec lequel, selon certaines indiscrétions, la communication était devenue très délicate.

«Les gens ont dit que j’avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n’est absolument pas vrai», a répliqué Mbappé. S’il n’en était pas convaincu, le PSG sait désormais qu’il lui sera très compliqué de prolonger son joueur. Et le Real Madrid peut se frotter les mains…