Real Madrid : Karim Benzema rend un hommage à Zinedine Zidane !

Dans la forme de sa vie du haut de ses 33 ans, Karim Benzema a frappé fort en ce début de saison, avec déjà 9 buts et 7 passes décisives à son actif en seulement 9 apparitions avec le Real Madrid (toutes compétitions confondues).

Si l’international français se considère, légitimement, comme un candidat crédible dans la course au Ballon d’Or, il refuse toutefois la comparaison avec un certain Zinedine Zidane.

«J’ai beaucoup trop de respect pour lui»

«Si je me sens à la hauteur d’une légende comme Zinedine Zidane au Real Madrid ? (Il se marre) L’équivalent de Zizou au Real… mais Zizou, déjà, je ne pourrai jamais me comparer et parler de niveau avec lui ! J’ai beaucoup trop de respect pour lui et pour Ronaldo. Je ne peux qu’apprendre de ce qu’ils ont fait. C’est toujours le cas avec Zizou», a soufflé KB9 au cours d’un entretien accordé au journal L’Equipe.

«On parle encore souvent»

L’ancien Lyonnais est ensuite revenu sur sa relation avec le champion du monde 98, avec qui il continue d’échanger régulièrement. «On s’entend très bien. On parle encore souvent, a-t-il confié. Il ne peut que m’aider. Mais je ne dirai jamais que je suis l’équivalent de Zizou au Real. C’est impensable !». Bel hommage.