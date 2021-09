Real Madrid : «J'aurais aimé que Kylian Mbappé signe...», Karim Benzema

Karim Benzema est revenu pour parler de Mbappé et du Real Madrid. Si il y a quelques jours l’attaquant de l’équipe blanche déclarait sur RTL que «Mbappé jouera pour Madrid», c’est désormais sur la chaîne française Téléfoot.

«J’aurais aimé que Mbappé signe cette année, mais je sais qu’un jour ou l’autre il sera du Real Madrid», a déclaré Benzema, ajoutant que «le Real Madrid le veut, ce n’est plus un secret».

«Nous avons parlé, pas de ça en particulier, mais nous restons en contact», a déclaré Benzema, qui a évoqué le trident offensif de la France formé par lui-même, Mbappé et Griezmann.

«C’est l’entraîneur qui met sa tactique. Ce n’est pas une question de savoir si le trio fonctionne ou pas, il faut être décisif sur le terrain. On essaie de faire de notre mieux, de marquer plus de buts et de gagner plus de matchs», a déclaré Benzema.