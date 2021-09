Real Madrid : Florentino Perez prÃ©pare un Ã©norme mercato l’Ã©tÃ© prochain

Tina Glamour, la mère de DJ Arafat en colère contre Carmen Sama. Dans un direct diffusé sur sa page Facebook ce vendredi 03 septembre 2021, elle exprime son mécontentement.

En effet, dans le direct, tôt, ce matin, à l’hôpital au chevet de sa fille la belle-mère de Carmen Sama, Tina Glamour est entrée dans tous ses états en lançant des invectives à sa belle-fille.

C’est cette histoire de trente millions que Carmen a reçus du BURIDA. Elle affirme que Carmen n’a jamais rien donné à sa famille Houon, que c’est cet argent elle utilise pour se trémousser partout.

Tina Glamour, ne la reconnais pas comme la femme de son fils, elle estime que son fils est mort célibataire. «Elle n’est pas la femme de mon fils, il est décédé célibataire. Ok», a-t-elle martelé.

Une sortie qui a étonné plus d’uns. Pour certains Carmen Sama dois vivre sa vie après la mort d’Arafat. Même si son habillement est fortement critiqué par les Ivoiriens Tina Glamour dois faire table rase et pensé à Rafna sa petite fille qui est comme le fruit de la relation de son fils et Carmen Sama.