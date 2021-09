Real Madrid : Florentino Pérez annonce une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé !

Manchester United a connu ce samedi face à Aston Villa, la première défaite de sa saison en championnat (0-1). Paul Pogba n’y est pas pour rien. Paul Pogba n’a pas voté Ronaldo.

Ce samedi face à Aston Villa, Paul Pogba n’a pas fait le bon choix et a pesé indirectement dans la défaite de son équipe. Même s’il ne méritait pas forcément de gagner, Manchester United aurait pu s’offrir un partage des points bienvenu au terme du match qui l’opposait ce samedi à Aston Villa.

Comme le relate L’Équipe, le milieu de terrain tricolore a pris position au moment où Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo s’avançaient de concert pour se charger du penalty. Pogba a alors expliqué à CR7 qu’il serait bon de laisser Fernandes s’en charger. Mauvaise intuition puisque quelques instants plus tard, le Portugais a envoyé la balle directement dans la tribune.

Ronaldo pas rancunier

Pas vexé pour autant, Cristiano Ronaldo est tout de suite allé consoler son compatriote et coéquipier mancunien. United avait concédé l’ouverture du score à la 88e minute sur une but inscrit de la tête par Kortney Hause. Défaits 0-1 à Old Trafford, les Red Devils sont provisoirement 4e de Premier League.