Real Madrid : bonne nouvelle pour Paul Pogba

Alors que les rumeurs de signatures au Real Madrid se concentrent sur Mbappé et Haaland, Paul Pogba apparaît sur la scène. Le joueur français de Manchester United met fin à son contrat en juin 2022 et l’équipe blanche pourrait copier la formule Mbappé. qu’il arrive libre au Bernabéu en juin de l’année prochaine.

Les rumeurs sur l’arrivée de Pogba au Real Madrid se multiplient en France et en Angleterre, allant même jusqu’à assurer que le milieu de terrain ne voudrait aller qu’au Real Madrid. Par conséquent, selon ces rumeurs, Pogba rejetterait le PSG et la Juventus, les deux clubs qui s’intéressent aussi beaucoup à lui.

Le Manchester United, quant à lui, est pleinement conscient de tous les propos sur le joueur et son intention est de renouveler. Bien sûr, le journaliste Julien Laurens, d’ESPN, a laissé entendre que Manchester United pourrait mettre Pogba en vente en janvier s’il n’obtient pas ce renouvellement.

La raison, entrer de l’argent car en juin 2022, il partirait gratuitement et c’est ce que l’entité britannique ne veut pas. Si cela se produit, il faudra voir ce que fera le Real Madrid, qui, en principe, n’envisagerait pas de payer pour un joueur libre en juin. De plus, dès le 1er janvier, tous les efforts du club blanc se concentreront sur la conclusion d’un accord avec Mbappé pour qu’il arrive en juin.

Mino Raiola, clé

Si le Real Madrid veut Pogba, il devra faire face à Mino Raiola, l’agent italien qui représente le joueur français, mais aussi Haaland, un autre des joueurs qui sont sur le radar de l’équipe blanche.

Les relations entre Mino Raiola et Florentino Pérez n’ont pas été bonnes dans le passé, au point que le Real Madrid a officiellement démenti les rumeurs sur les joueurs selon lesquelles l’Italien faisait des déclarations.

Maintenant, ces relations semblent s’être améliorées et Mino Raiola ressemble à l’homme clé de l’été au Real Madrid avec Pogba et Haaland dans son portefeuille.

L’obsession de Zidane

Le nom de Pogba existe depuis longtemps au Real Madrid. Le milieu de terrain était le joueur que Zidane voulait signer dès le premier jour de son retour sur le banc blanc, en 2019. L’entraîneur français a interrogé son compatriote à chaque fenêtre du marché des transferts.

Il le considérait comme la clé de son équipe, mais le Real Madrid ne l’a jamais signé. D’abord, à cause de son prix, Manchester United est venu demander jusqu’à 150 millions d’euros, et parce que les relations entre Florentino Pérez et le Real Madrid n’étaient pas à leur meilleur. Dans cette perspective, toutes les demandes de Zidane n’ont abouti à rien et Pogba a continué à Manchester United.

Désormais, avec la possibilité qu’il arrive libre en juin 2022, l’arrivée de Pogba au Bernabéu ne semble plus impossible. En France et en Angleterre, ils assurent que le grand rêve du milieu de terrain est de jouer pour le Real Madrid et c’est pourquoi il a rejeté toutes les offres de renouvellement que Manchester United lui a présentées.