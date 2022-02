RDC : Gims et Dadju désormais «Ambassadeurs de la rumba congolaise»

Alors que son père se fait lyncher sur la toile pour s’être rendu au Cameroun en vue de soutenir les Lions Indomptables, Kim Makosso vole à son secours et se fait tacler à son tour.

En effet, le Général Makosso subit une punition de la part de ses confrères Ivoiriens. Ces derniers ont lancé une campagne de désabonnement des comptes sociaux du pasteur.

Ayant constaté qu’il est victime de boycott, le pasteur a lancé un appel aux Camerounais, en leur demandant de s’abonner massivement à ses comptes.

Dans la soirée du jeudi 3 février, Kim Makosso s’est elle-aussi jointe à son père pour tacler les détracteurs. A travers ses propos relayés par le média Buzztube, elle a adressé un message à toutes ces personnes qui critiquent son papa.

«Vous qui insultez mon papa là, j’espère que vous avez une Range Rover (…) Quand on parle mal de moi, ça me fait danser oh. Quand on parle mal de moi, c’est là que je grossi oh… Ça me fait gninguin gninguin oh», a-t-on lu.