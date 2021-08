Qui utilisera le 10 et qui sera capitaine de Barcelone après les adieux de Lionel Messi

Le Trophée Gamper oppose ce soir le FC Barcelone et la Juventus. Un match amical prestigieux entre deux des plus grosses écuries européennes qui s’est achevée par une large victoire 3-0 des Catalans.

56e édition du Trophée Gamper qui clôture la présaison du FC Barcelone chaque année, ce match des Catalans contre la Juventus avait lieu dans un contexte particulier.

Alors que Lionel Messi a annoncé son départ et que l’avenir du club économiquement et sportivement est menacé, Ronald Koeman présentait une équipe ambitieuse à une semaine de la reprise de la Liga.

Et cela s’est vite fait ressentir puisque les Blaugranas prenaient l’avantage grâce à Memphis Depay qui profitait d’un excellent travail de l’Autrichien Yusuf Demir (1-0, 3e). La pression était intense sur le but de Wojciech Szczesny et Sergino Dest trouvait le petit filet droit (7e).

Malmenée, la Juventus avait du mal à ressortir de son camp et il fallait que Cristiano Ronaldo s’arrache pour tenter sa chance mais Neto repoussait (15e). Une petite tentative suivie d’un joli coup franc d’Antoine Griezmann (19e) et d’un but refusé pour hors-jeu à un Yusuf Demir très inspiré ce soir (20e).

Survolté, l’Autrichien se procurait tout seul une autre occasion repoussée par le gardien (29e). Fautif sur l’action précédente, Mattia De Sciglio relevait la tête avec un missile qui passait de peu à côté de la lucarne droite de Neto (32e). La Juventus terminait mieux et se procurait des bonnes occasions avant la pause.

Le FC Barcelone a déroulé

Ainsi, Matthijs De Ligt (38e), Alvaro Morata (43e) et Cristiano Ronaldo (45e +1) testaient le gardien du FC Barcelone. Au retour des vestiaires, les deux équipes faisaient tout doucement tourner leurs effectifs.

La Juventus revenait bien avec notamment un Federico Chiesa remuant qui se procurait une belle occasion (51e). Mais encore une fois, le FC Barcelone se montrait plus tranchant avec le but de Martin Braithwaite (2-0, 57e). Une réalisation qui sonnait le glas des espérances turinoises.

Antoine Griezmann mettait ensuite le danger sur coup franc et Emerson Royal suivait bien sans succès (68e). Buteur et passeur, Memphis Depay se procurait une nouvelle occasion (79e). Finalement, c’est un entrant qui clôturait le spectacle.

Bien servi par Nico Gonzalez, Riqui Puig inscrivait le troisième but des siens (3-0, 90e +2). Avec cette victoire 3-0, le FC Barcelone remporte le Trophée Gamper et retrouve un peu le sourire alors que les temps sont très difficiles.

