Qui est Mompha Junior, le plus jeune milliardaire au monde ?

Le pasteur Makosso Camille n’a pas du tout été tendre avec les supporters ivoiriens qui lui reprochent d’être allé supporter l’équipe du Cameroun lors des quarts de finale de la Can 2021.

Pour de nombreux observateurs, certains influenceurs ivoiriens dont le général Makosso Camille sont à l’origine du clash entre supporters camerounais et ivoiriens, constaté sur la toile lors des huitièmes de finale de la Can 2021.

Un clash qui a poussé de nombreux supporters camerounais à siffler et huer les Éléphants de Côte d’Ivoire lors du match contre les Pharaons d’Égypte. Les supporters ivoiriens présents au stade Japoma n’ont pas, non plus, été épargnés.

L’on a même aperçu des Camerounais en train de brûler le drapeau ivoirien. Des scènes qui ont suscité la colère de nombreux supporters ivoiriens, promettant un accueil infernal aux Lions Indomptables du Cameroun lors de la Can 2023 en Côte d’Ivoire.

Vu la tournure que prenait cette affaire, Makosso Camille a décidé d’éteindre le feu. Il s’est donc rendu au Cameroun pour apporter son soutien à la sélection camerounaise lors du quart de finale contre la Gambie.

Les photos du pasteur Makosso en maillot camerounais, ont suscité les réactions de plusieurs internautes ivoiriens, visiblement pas d’accord avec l’acte posé par le Roi de la marmaille. Et la réponse de ce dernier ne s’est pas fait attendre.

«La Côte d’Ivoire n’est plus de la compétition et vous vous plaignez que je soutienne une équipe encore en compétition en qui je me retrouve dans leur état d’esprit? L’argent que vous me donnez chaque mois là, bloquez cela.

J’ai des comptes à rendre à qui? Sommes-nous en guerre contre le Cameroun? Le Cameroun, en tant que nation, a tué qui ou frappé qui? Si le chômage vous fatigue, reforgez votre esprit au travail. Dans ce monde dur, vous avez le temps de détester et de garder la rancune la où votre pays ne vous voit même pas? Guerre de facebook? Vous êtes vraiment perdus», a dénoncé Makosso Camille sur sa page Facebook.

Puis d’ajouter : «J’aime le Cameroun qui est l’un des pays qui m’a le plus honoré dans ma vie quand souvent mon propre pays me rejetait et me dénigrait. Un malade mental, dans sa folie, marche sur notre maillot et on me demande de combattre un pays entier. Depuis quand l’acte d’un maudi engage un pays. Je décide de réparer ce que moi-même j’ai été l’une des causes et vous m’en voulez. Je suis ivoirien patriote mais l’esprit de lion du Cameroun me forge à ne jamais renoncer. Merci au Cameroun pour cet amour et votre pardon quand mes paroles vous ont blessés».