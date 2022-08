Qui est Jospin Kyamundu, le jeune chroniqueur animateur congolais

À l’âge de 15 ans il se lance déjà dans la chronique musicale et animation en République Démocratique du Congo sur les antennes de radio ou il se fait stagiaire à ville de Beni à la radio télévision graben avant de signé un contrat 3 ans après avec la radio télévision nationale congolaise Butembo (RTNC).

Une appréciation excitant le directeur de la dite radio, qui décide de lui promouvoir comme chroniqueur permenant a la radio. Jospin Kyamundu saisi l’opportunité d’un recrutement a la Radio Télévision Nationale Congolais (RTNC) et une recommandation de la Radio Télévision Graben pour intégrer l’équipe de la radio et télévision nationale, sur son antenne de Butembo, dans le Nord-Kivu.

Avec un casquette très souvent et une voix de commentateur, Jospin Kyamundu est né en 2002 à Goma, dans le Nord-Kivu à l’est de la République démocratique du Congo. Il est premier-né et fils de Muhindo Valihano Joseph et de Kanyere Lwavya Jethu.

En tant que chroniqueur, Jospin Kyamundu se forge également coté animateur. Il fait ses débuts sur scène dans des spectacles, fêtes et évènement dans la ville de Beni et Butembo avant de partir s’installer a Lubumbashi où il continue de percer dans le domaine.

C’est aussi un influenceur sur internet

Ce n’est un secret pour personne que l’Afrique abrite de nombreuses personnes talentueuses. En plus de prête sa voix et son expertise sur les ondes à la radio, Jospin Kyamundu est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Avec Facebook, il culmine une audience de plus de trois milles abonnés net sur sa page.