Qu’en est-il de Lionel Messi ? Les 3 acteurs qui ont la clé de leur renouvellement

Au FC Barcelone, ils ne parviennent toujours pas à sceller le renouvellement de la star argentine, qui dépend d’autres footballeurs pour qu’il puisse débloquer.

Leo Messi continuera d’être footballeur pour le club de football de Barcelone au cours des prochaines saisons. Sur ce point il ne fait aucun doute, une fois que les chants des sirènes qui parlaient d’une éventuelle sortie vers Manchester City ou le Paris Saint-Germain ont été supprimés.

Son séjour au Can Barça est confirmé, mais afin de l’officialiser, le départ de certains des joueurs Blaugrana dont les jetons de salaire sont plus élevés est encore nécessaire.

De même, cela a été confirmé à plusieurs reprises par Joan Laporta, le président culé qui sait que Leo Messi veut rester et qu’il y a un accord, mais qu’il devra donner à certains de ses joueurs avec plus d’affiche s’il veut partir un écart salarial suffisant pour pouvoir vérifier le renouvellement de sa star, le meilleur footballeur de l’effectif emmené par Ronald Koeman.

Les 3 joueurs qui ont la clé

La clé du renouvellement de Leo Messi répond au départ de ces 3 joueurs, qui sont placés sur le marché, mais pour le moment il n’y a d’accord pour aucun :

– Philippe Coutinho : le Brésilien a des propositions d’Everton et d’Arsenal. Son destin semble continuer à pointer vers la Premier League, mais les offres économiques ne se développent pas et à Can Barça, ils ne veulent pas le donner. Le Sud-Américain pourrait autoriser le renouvellement de Messi s’il finit par partir au plus vite.

– Antoine Griezmann : avec Manchester City comme destination principale de l’attaquant français une fois l’option Atlético de Madrid terminée, ce qui est clair, c’est que le Français est l’un des meilleurs salaires et sa place semble être qu’il sera occupé par Memphis Payer.

– Samuel Umtiti : les performances physiques du Français sont tellement déplorables qu’un départ à moindre coût est la seule option pour l’équipe Blaugrana. L’ancien de l’Olympique de Lyon serait le sixième défenseur de l’équipe culé et une carte de salaire élevé, donc partir est une obligation pour l’équipe catalane.