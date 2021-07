Quelle est la taille de Raheem Sterling ? La taille de la star de Manchester City

Selon la presse française, c’est le défenseur du Real Madrid, très en colère, qui a déclenché la vive discussion dans les vestiaires après l’élimination contre la Suisse aux tirs au but.

Non seulement les proches des équipes de France ont eu de fortes frictions dans ce qui a été l’élimination du champion du monde de l’Eurocup, les joueurs eux-mêmes aussi, comme prévu.

Et deux jours après le «tremblement de terre» qui a entraîné la chute face à la Suisse aux tirs au but, la bagarre entre Raphaël Varane, Paul Pogba et Pavard dans le vestiaire français se fait jour.

Selon les informations révélées par le journaliste français Tarrago Sébastien de «L’Équipe», Varane était le footballeur qui a commencé un combat acharné en équipe nationale.

Le défenseur central a insulté Pavard pendant le match pour sa mauvaise défense. Le footballeur du Real Madrid a accusé l’arrière droit du Bayern Munich d’avoir commis de nombreuses erreurs défensives durant les 120 minutes face aux Helvètes.

Pavard, bien sûr, n’a pas gardé le silence, mais a répondu en désignant Pogba, qu’il a accusé de ses erreurs et a déclaré que le milieu de terrain n’effectuait pas sa couverture défensive, incitant Varane à rechercher le joueur de Manchester United.

Varane a transmis à Pogba Pavard remarques sur sa responsabilité pour les buts suisses. Cela a fortement irrité Pogba qui s’est attaqué à l’arrière droit, qu’il a affronté dès le début.

Tous ces dimes et diretes ont provoqué une vive discussion entre les trois joueurs, toujours selon la source précitée. Même si finalement cela n’est pas arrivé aux majors et c’était dans une «fièvre» typique de l’échec qui devait tomber en huitièmes de finale.