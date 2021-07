Quand Lionel Messi prendra-t-il sa retraite de Barcelone ?

Lionel Messi à 34 ans est sur le point de raccrocher les crampons, mais jusqu’à quel âge envisage-t-il de jouer au plus haut niveau ?

Lionel Messi est le nom de l’un des meilleurs footballeurs du monde et de l’histoire. Les records qu’il a battus, sa qualité sur le terrain et les titres qu’il a remportés font de lui un joueur surdoué qui vit malheureusement ses dernières années au niveau professionnel, car le jour même où il a remporté son sixième Ballon d’Or, il a clairement indiqué que sa retraite se rapproche chaque jour.

On parle de quelqu’un dont le nom à lui seul évoque tous ses dribbles, ses buts sur coup franc ou ceux dans lesquels il a battu le gardien d’un tir pompeux. Et comment oublier le casse-hanche qu’il a causé à de grands joueurs. Aujourd’hui, à 34 ans, Lionel Messi est sur le point de raccrocher, mais jusqu’à quel âge compte-t-il jouer au plus haut niveau ?

Quand Messi prendra-t-il sa retraite ?

Si l’on s’en tient aux déclarations de la star argentine, qui ont laissé tout le monde du football froid, il faut être conscient que la nouvelle arrivera à tout moment.

«Je vais l’étirer aussi longtemps que je peux, c’est vrai. Pour moi, le football, depuis que je suis né, est la seule chose que j’ai toujours su faire et ça m’a rendu fou, le ballon. jour», a déclaré l’attaquant lors du gala du Ballon d’Or le 2 décembre 2019.

Il faut dire aussi que sur l’ensemble de sa carrière, il n’a jamais subi de blessure grave qui lui ferait souffrir de maux musculaires.

Retraite de Messi : jusqu’à quel âge envisage-t-il de jouer au football ?

L’Argentin est comparé aux meilleurs. Par exemple, dans le cas de Pelé et Cruyff, tous deux ont raccroché à l’âge de 37 ans, tandis que l’inoubliable Diego Maradona a fait ses adieux aux tribunaux juste avant d’atteindre 37 ressorts.

D’autres grands comme Di Stéfano ont prolongé sa carrière jusqu’à ses presque 40 ans. L’un des rares à avoir dit au revoir à un jeune âge était Zinedine Zidane, qui a quitté définitivement le football professionnel à 34 ans, juste après la Coupe du monde 2006.

Il convient également de noter que Lionel Messi a l’intention de retourner au Newell’s Old Boys, le club où il a grandi, donc pour le moment, nous pouvons dormir tranquille en sachant que Pulga sera là encore quelques années.

Mais il faut en profiter car le temps passe vite. Et quand ce jour viendra, nous devrons nous rendre sur tous les terrains amateurs de Barcelone et de l’Argentine, car nous verrons sûrement dans l’un d’eux le grand Lionel Messi faire de la magie avec le ballon et avec ce sourire qui le caractérise tant.

«Quand je quitterai cela, je continuerai à jouer avec mes amis, avec mes enfants ou ailleurs. Je continuerai à en profiter d’une autre manière».