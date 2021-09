PSG : un premier trophée remporté par Lionel Messi !

A en croire la presse catalane, le départ de Ronald Koeman ne fait plus guère de doutes après la gifle reçue sur la pelouse du Benfica, mercredi, lors de la 2e journée de la Ligue des champions.

L’aventure de Ronald Koeman au Barça semble toucher à sa fin. C’est en tout cas le sentiment qui prédomine en Catalogne au lendemain de la nouvelle humiliation vécue, mercredi, en Ligue des champions.

Quinze jours après avoi été corrigé par le Bayern Munich au Camp Nou, les Blaugrana ont de nouveau sombré, cette fois sur la pelouse du Benfica. Avec à la clé une nouvelle défaite 3-0 qui compromet déjà la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le Barça est au fond du trou et si les prestations de certains joueurs catalans à l’instar de Luuk de Jong ou Gerard Piqué ont été pointés du doigt, Ronald Koeman est plus que jamais sur la sellette.

«Je pense que pour n’importe quel entraîneur c’est toujours difficile de perdre deux matchs de suite de Ligue des champions. Il faut être réaliste et comprendre que c’est une situation délicate», a-t-il convenu à l’issue de la rencontre, avant de réclamer à nouveau du temps : «Il faut essayer de donner du temps à cette équipe et changer les choses. En fin de compte, le coupable, c’est l’entraîneur, mais je pense que notre approche était bonne. Je me sens soutenu par mes joueurs et leur attitude.»

Et par le club ? «Je ne sais pas. Je ne peux rien dire sur mon avenir car je ne sais pas ce que le club pense. Ce n’est pas entre mes mains, on verra.»

Xavi tient la pole

Et à en croire Sport, Ronald Koeman pourrait être rapidement fixé sur son sort. Les dirigeants du Barça ont en effet tenu une réunion de crise au retour du déplacement à Lisbonne.

Joan Laporta, président du Barça, Rafa Yuste, vice-président, Mateu Alemany, directeur du football et Enric Masip, conseiller du président, se sont entretenus jusqu’à 4h du matin et l’avenir du technicien néerlandais a évidemment été au cœur des discussions. Un avenir qui s’écrit en pointillés puisque l’ancien milieu de terrain pourrait être débarqué dans les toutes prochaines heures.

Auquel cas, un entraîneur intérimaire pourrait être nommé dans un premier temps en vue du choc face à l’Atletico Madrid, samedi. Avant de trouver le technicien à même de relancer un Barça aux abois. Si plusieurs noms sont évoqués, parmi lesquels Andrea Pirlo, Robert Martinez ou Oscar Garcia, Xavi est aujourd’hui en pole position pour remplacer Ronald Koeman.