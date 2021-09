PSG : mauvaise nouvelle pour Sergio Ramos

Mauvaise nouvelle pour Alexia Kanté. Au lendemain de la condamnation à 6 mois de prison d’Alexia Kanté l’ancien poulain de feu Yôrôbô, Ariel Sheney n’a pas manqué de laisser un message à la jeune dame.

Trempée dans une affaire de grossissement de fesses et seins, l’ex de Dj Arafat, Alexia Kanté, plus connue sous le nom de Alexia Vodi a été condamnée en terre Sénégalaise, à 6 mois d’emprisonnement, pour pratique illégale de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui. Une décision judiciaire rendue publique en début de semaine, qui continue de susciter beaucoup de commentaires sur la Toile.

Selon Vibe Radio.ci, visiblement affligé par ce qui arrive à l’ex de son mentor DJ Arafat, Ariel Sheney a tenu à adresser un message de soutien à celle qu’il a côtoyé du temps où il travaillait encore dans l’écurie DJ Arafat : «Pour ton bon cœur et pour ta gentillesse inouïe, je prie Dieu qu’il t’accorde à toi et à ton époux la force et le courage nécessaire pour passer cette période sombre…Force a toi Alexia», a dit Le Colonel Loboffouet en guise de soutien à l’ancien conjointe de la Légende Yôrôbô.