PSG : Sergio Ramos, la date du retour enfin dévoilée !

Vinicius Junior, auteur d’un doublé et d’un grand match ce soir face au Shakhtar, s’est exprimé avec beaucoup d’humilité en zone mixte après la rencontre.

Alaba qui le motive à marquer plus : «Alaba me demande toujours de marquer plus de buts et me donne les ballons pour que je puisse me créer des occasions.»

Ses dribbles sur le deuxième but : «Je fais souvent ça à l’entraînement et ça passe toujours, en match c’est parfois plus difficile. Je suis très heureux de ce but et de cette victoire.»

Son efficacité face aux cages : «Je dois encore travailler, je n’ai que 21 ans et j’ai le temps de progresser et de devenir un grand joueur. C’est normal que je me loupe parfois, mais je vais réessayer et ça viendra. J’ai déjà marqué plus de buts que la saison dernière.»

Jouer sous pression : «Quand il y a de la pression ça me réussit toujours bien, j’aime ça. J’ai la confiance de l’entraîneur, de mes coéquipiers qui me donnent les ballons pour tenter des choses.»