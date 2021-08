PSG : Paris envisagerait une vente de MbappÃ©, son successeur dÃ©jÃ  trouvÃ© ?

Emma Dobré, productrice de l’artiste Kerozen était l’invitée de l’émission Peopl’Emik sur La 3, ce lundi 23 août 2021. Elle a parlé de plusieurs sujets chauds dont le concours «La voix des étoiles» organisé par son label Emma Dobré Prod. Un concours qui était à sa deuxième édition et qui mérite d’être soutenu.

Concernant la récente sortie de son compagnon Saga Junior qui disait sur les réseaux sociaux qu’il la laisse avec Kerozen et qu’il quitte le label Emma Dobré prod par la même occasion, Emma s’est montré catégorique.

«Kerozen est à la base un ami. Il est là pour moi et je suis là pour lui. Personne ne peut me séparer de Kerozen. Avec Saga Junior c’est la rupture ! Je ne le considère plus comme mon copain après ce qu’il a dit là…», Emma Dobré.

Visiblement en colère contre son homme, elle a dit que si celui-ci est attaqué sur sa vie privée, elle ne peut le défendre mais ce ne serait pas le cas s’il était attaqué sur sa carrière «pour ça je ne peux pas le défendre mais si on s’attaque à sa musique ,je vais le défendre.» Ce qui fut le cas de son artiste Kerozen.