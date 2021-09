PSG : Neymar va coûter un demi-milliard d’euros au club

Le cas Kylian Mbappé continue de faire parler… Désireux de rejoindre le Real Madrid à la fin de l’été, l’attaquant de 22 ans a vu le Paris Saint-Germain s’opposer à un départ.

La Casa Blanca a pourtant tout tenté, proposant même jusqu’à 200 millions d’euros pour acheter la dernière année de contrat du joyau français.

Dans la capitale espagnole, l’ancien Monégasque souhaitait notamment retrouver son compatriote Karim Benzema, lequel semble manifestement déçu de l’issue de ce mercato estival. De passage dans l’émission dominicale Téléfoot, «KB9» a abordé brièvement le sujet.

Karim Benzema a abordé le transfert raté de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été : «De toute façon, il y a le Real Madrid qui le veut, ça n’est plus un secret. J’aurais aimé qu’il puisse venir cette année. Je sais qu’il sera au Real Madrid un jour. On s’est parlé, mais pas spécialement de ça, mais on reste en contact».

Pour rappel, Mbappé pourra négocier une arrivée libre en juin 2022 dans le club de son choix – le Real Madrid ? – à partir du 1er janvier prochain.