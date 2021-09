PSG : mauvaise nouvelle confirmée pour Lionel Messi (officiel)

Alors que l’avenir de Ronald Koeman semble de plus en plus difficile à Barcelone, Andres Iniesta s’est exprimé sur l’un de ses potentiels successeurs.

La crise est toujours là au Barça. Hier, les Catalans n’ont pu faire mieux qu’un triste match nul face à Grenade. Une nouvelle contre-performance qui pourrait bien précipiter le départ de Ronald Koeman.

C’est en tout cas ce que croit savoir Goal, qui indique les dirigeants blaugrana ont d’ores et déjà pris leur décision pour le technicien hollandais. Il ne devrait pas continuer son aventure en Espagne, et son écurie serait déjà à la recherche d’un potentiel successeur. Parmi les noms étant revenus ces dernières semaines, on retrouve Xavi Hernandez, Luis Enrique ou encore Roberto Martinez.

Interrogé à ce propos, c’est Andres Iniesta, légende barcelonaise évoluant désormais au Japon, qui s’est exprimé sur sa possible succession au micro de Goal : «Tout ce que je veux, c’est que le Barça retrouve cette ligne positive à tous points de vue, footballistique et institutionnel. Aujourd’hui, c’est ce qui me rendrait plus heureux (…). Xavi, prêt pour le Barca ?

Je crois que oui. Si vous me demandez si j’imagine Xavi sur le banc du Barça, tout le monde serait d’accord. D’autant plus qu’il s’est préparé. Il a la confiance nécessaire pour relever ce défi.» Par ailleurs, il a aussi indiqué son envie de devenir entraîneur après sa carrière.