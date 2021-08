PSG : Mauricio Pochettino ferme les portes au départ de Kylian Mbappé !

Robert Lewandowski, l’actuel Soulier d’Or, réalise un début de saison fulgurant, ce qui lui permet de défier une nouvelle fois Leo Messi (maintenant au PSG) et Cristiano Ronaldo (de retour à Manchester United) dans la bataille pour le but.

A l’horizon, l’attaquant du Bayern a déjà le match contre Barcelone, correspondant à la journée 1 de Ligue des champions, le 14 septembre au Camp Nou.

Avec le tour du chapeau (minutes 35, 70 et 84) réalisé samedi par Lewandowski lors de la victoire 5-0 du Bayern contre le Hertha, la star polonaise a disputé 13 matchs consécutifs de Bundesliga, marquant au moins un but (record personnel) et compte 16 matchs officiels d’affilée en regardant le but. Le Bayern, quant à lui, est en Bundesliga depuis 50 matchs, marquant au moins un but.

Grâce à ce triplé face à Hertha Lewandowski, il a déjà placé le meilleur buteur, avec 5 buts sur les 3 journées qu’ils ont disputées en Bundesliga 2021-22 (suivi par Erling Haaland, grande star du Borussia Dortmund, avec 3 ). Lewandowski est l’endroit où il a terminé les quatre dernières saisons (cinq au cours de sa carrière) : en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat allemand.

La star polonaise du Bayern veut battre son record de la saison dernière en Bundesliga (41 buts, qui ont dépassé les 40 en 1971-72 du mythique Gerd Müller, décédé le 15 août) dans laquelle il a également fini par être un Boot de Or, devant Messi (30) et Cristiano Ronaldo (29).



Après le coup de chapeau de samedi, Lewandowski a déclaré qu’à 33 ans le 21 août, physiquement, je me sens très bien, bien mieux qu’il y a quelques années.

Julian Nagelsmann, son nouvel entraîneur au Bayern, affirme que “ce qui le rend si extraordinairement bon, c’est qu’il a la capacité de marquer de toutes les couleurs, il veut toujours marquer des buts quoi qu’il en coûte.

LES BUTS DE LEWANDOWSKI DANS LA BUNDESLIGA

2020-21 : 41 (Botte d’or)

2019-20 : 34 (deuxième du Soulier d’Or)

2018-19 : 22

2017-18 : 29

2015-16 : 30

2013-14 : 20 buts (avec le Borussia Dortmund)