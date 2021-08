PSG : Lionel Messi, la date de ses dÃ©buts en Ligue 1 connue !

Le rappeur congolais Gims a annoncé via les réseaux sociaux une bonne nouvelle pour ses fans béninois.

En effet, Gims à annoncé à ses fans sur Instagram son rendez-vous à Cotonou, un moment unique avec ses fans béninois ce vendredi 27 août 2021, au Palais des Congrès de Cotonou avec plusieurs autres artistes invités : Dibi Dôbô, Togbe Yêton, Vano Baby, Yvan, Dean Weezy, Sima, DJ Pamtchito, Faty, Tyaf.

Le concert Dadju aura lieu à Cotonou à 18 h, plus précisément au Palais des Congrès. Les billets sont fixés à 10 000 francs et 15 000 francs, et les réservations à 50 000 francs.

Ce concert sera aussi une occasion pour faire passer le message de sensibilisation à un plus grand nombre. Les organisateurs ne lésinent pas sur les moyens pour que le dernier concert des vacances puisse être gravé dans la tête des béninois comme le plus grand, le plus réussi qui n’ait jamais été organisé au Bénin.