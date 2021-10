PSG : Lionel Messi et sa famille en danger en France !

Alors qu’on apprenait récemment que Lionel Messi avait trouvé un petit cocon en banlieue parisienne pour s’y installer, l’Argentin vit encore à l’hôtel Royal Monceau dans la capitale.

Le Royal Monceau, l’hôtel où séjourne Lionel Messi, a été cambriolé. Et au vu des informations révélées par la presse anglaise, La Pulga doit être heureuse de quitter dans les jours à venir l’établissement.

En effet, ce dernier aurait recensé plusieurs cambriolages dans les jours qui viennent de s’écouler. Le quotidien The Sun relaie un témoignage détaillant les évènements : «Payer une fortune pour un endroit chic et sécurisé et voir quelqu’un entrer dans votre chambre est très perturbant.

La police nous a dit avoir vu deux hommes avec un sac sur le toit sur les caméras de vidéosurveillance, mais n’a pas pu les identifier (…) Ils ont dit que trois autres vols ont également été signalés. Un Marocain dans la chambre d’à côté m’a dit qu’on lui avait volé sa montre.»

On parle d’un préjudice estimé à 6000 euros. Rien de très rassurant pour la star argentine qui devrait bien quitter les lieux dans les jours qui arrivent.