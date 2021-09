PSG : Lionel Messi est resté aux soins !

Le premier but de Lionel Messi dans son nouveau club devient souhaitable. Ce dimanche, lors de la victoire du PSG 2-1 contre l’Olympique Lyonnais, la star de Rosario a joué 75 minutes et a montré son talent, notamment en première mi-temps.

Cependant, lorsqu’il a quitté le terrain de jeu, il a donné à l’entraîneur Mauricio Pochettino de comprendre son désaccord avec la décision. Pendant ce temps, Lionel Messi n’a pas terminé le match car il a été remplacé 30 minutes après le début de la seconde mi-temps par la décision de Pochettino, et le meilleur buteur de l’équipe argentine a fait connaître son mécontentement. Il a été remplacé par Achraf Hakimi et a affiché son agacement avec un visage révélateur.

Pochettino a tendu la main pour saluer Messi, mais Messi lui a dit quelque chose au passage que les caméras de télévision n’ont pas enregistré car il était sur le dos.

Pourtant, tous les mouvements de la star du foot font l’actualité dans le monde entier, et l’attitude de ce dimanche en quittant le terrain n’allait pas faire exception. Par conséquent, les internautes ont fait exploser les réseaux avec des mèmes.

Les réseaux étaient remplis de mèmes pour le remplacement de Messi.

Lors d’une conférence de presse, le directeur technique a été consulté sur cet épisode et a écarté toute forme de polémique : «Je pense que tout le monde sait que nous avons beaucoup de très bons joueurs. Nous devons prendre des décisions, dans le groupe et plus tard dans le jeu, en pensant au meilleur pour l’équipe et pour chaque joueur», a-t-il commencé par dire.

Ensuite, il a exprimé que parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pourquoi ils s’entraînent à prendre des décisions. «Ils peuvent ou non aimer ça. J’ai demandé à (Messi) comment il allait. Il a dit ‘bien’, ‘pas de problème’. C’est ce que nous nous sommes dit », a-t-il ajouté.

Rappelons que Lionel Messi venait de disputer deux matchs avec l’équipe argentine et avait débuté mercredi contre Bruges pour la Ligue des champions lors du tirage au sort de son équipe en Belgique.