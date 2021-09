PSG : «Lionel Messi est lourd comme...», Emma Lohoues, l'ex copine de DJ Arafat

L’artiste camerounais Tenor, arrêté pour conduite en état d’ivresse qui a causé la mort à une personne, a été présenté devant le juge, lundi 6 septembre. La web humoriste ivoirienne Eunice Zunon la ressent jusqu’au plus profond de son cœur.

Celui qu’elle dit être son ami, l’artiste camerounais Tenor, se trouve toujours derrière les barreaux pour homicide involontaire. Et comme cette femme de soldat, Eunice ne peut que prier pour que son ami retrouve la liberté.

Comme une prière de soutien à son ami, la web humoriste a publié une vidéo d’elle et son ami dans sa story instagram où on la voyait lui servir à manger avec cette belle légende saupoudrée d’un air triste.

«Encore un lundi stressant qui arrive… Encore un lundi où on prie pour que tu reviennes à la maison et que tout redevienne comme avant loin des réseaux sociaux et des préjugés».