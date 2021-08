PSG : Lionel Messi est arrivé à Paris (vidéo)

La signature de Leo Messi par le Paris Saint-Germain est déjà un fait. L’Argentin rejoindra une équipe de luxe prête à bouleverser le monde du football. Et, le 10 partagera la formation avec certains des meilleurs joueurs du monde comme Mbappé, Di Maria, ou encore Neymar, son ancien coéquipier et ami avec qui il partagera un nouveau vestiaire.

Et c’est que le Brésilien est sans aucun doute l’un des plus heureux de l’arrivée de Messi au Parc des Princes, puisque les deux ont toujours eu une excellente relation depuis qu’ils ont tous deux formé un triplet mortel avec Luis Suárez au FC Barcelone. Désormais, Neymar et Messi auront un nouveau partenaire à Mbappé pour former un rêve en avant.

Et le Brésilien a été l’un des premiers à accueillir la puce, avec une story sur son compte Instagram officiel avec un message très simple : «Ensemble à nouveau».