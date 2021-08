PSG : Lionel Messi de retour à Barcelone avec sa famille (vidéo)

Lionel Messi est revenu passer le week-end à Barcelone après avoir été exclu de l’équipe du PSG pour le match contre le Stade Brest 29. Mauricio Pochettino ne veut pas courir avec Messi.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo a publié une vidéo où l’on aperçoit le nouveau joueur du PSG avec sa famille à Barcelone. Selon le journal catalan, l’Argentin devrait y passer le week-end.

Neymar n’est pas non plus sur la liste, qui a rejoint l’escapade de son ami Leo et a atterri à Barcelone quelques minutes plus tard, sur des vols séparés.

Messi n’a pas signé de nouveau contrat avec le FC Barcelone, avec lequel il a rompu les négociations le 5, pour ensuite signer avec le PSG en un temps record. Les fans parisiens devront attendre pour voir les débuts de la star.

Neymar, pour sa part, n’a pas encore atteint sa meilleure forme. Tous deux se sont rencontrés en finale de la Copa Libertadores, en juillet dernier.