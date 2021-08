PSG : Lionel Messi a imposé une première exigence au club

La journée du 12 août 2021 marquait l’an 2 du décès de DJ Arafat. En marge des festivités de célébration de ce deuxième anniversaire, l’épouse du défunt, Carmen Sama est revenue sur sa nouvelle vie de veuve.

Constamment exposée aux reproches et parfois aux insultes de certains internautes qui l’accusent de ne pas honorer son défunt époux à travers ces sorties sur la toile et certaines de ses fréquentations, Carmen Sama a tenu à mettre les choses au clair dernièrement.

«C’est vrai que mon mari n’est plus là, mais je vais continuer à vivre parce qu’il m’a laissé un enfant. Je ne vais pas passer mon temps à me morfondre, à être toujours triste devant ma fille, ce n’est pas possible et c’est que vous ne me connaissez pas.

Je vais toujours vivre, je vais sourire. Ce qui ne vous plaît pas là, je vais vous le donner et vous allez aimer, ma vie sera épanouie tranquillement dans la paix», a-t-elle laissé entendre.

Pour rappel, le président de la «Chine», DJ Arafat et Carmen Sama ont eu une magnifique fille qui est prénommée Rafna.