PSG : le père de Lionel Messi annonce une bonne nouvelle

Jorge Messi a été le premier à arriver à l’aéroport d’El Prat pour mettre le cap sur Paris. Le père de l’attaquant a répondu aux journalistes et a indiqué directement au club qui est responsable du départ de son fils de Barcelone : «Renseignez-vous au club. Et il a confirmé que Messi jouera pour le PSG.»

«Oui, mon fils signe aujourd’hui avec le PSG .» C’est ainsi que retentissait Jorge Messi à son arrivée à l’aéroport de Barcelone. Le joueur argentin s’envole pour Paris ce mardi pour subir une visite médicale et se présenter comme un nouveau joueur du PSG. L’accord total a été trouvé dans la matinée de ce mardi et il ne manque plus que la signature des deux parties au contrat.

Leo Messi est arrivé peu de temps après son père à l’aéroport de Barcelone pour prendre un vol à destination de Paris. L’Argentin est apparu avec Antonella Rocuzzo et ses trois enfants pour se rendre dans la capitale française, qui sera la nouvelle demeure de la famille Messi.

Peu de temps après, au domicile de Leo Messi, le joueur argentin et sa famille ont été aperçus en train de partir en direction de l’aéroport. Selon ‘L’Équipe’, en France, le joueur subirait une visite médicale et signerait un contrat ce mardi.

Les mêmes informations suggèrent que la présentation officielle et la première apparition publique de Leo Messi en tant que nouveau joueur du PSG, avec un contrat de deux ans extensible à un tiers, se feraient mercredi au Parc des Princes.