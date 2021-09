PSG : la confidence de Achraf Hakimi sur Lionel Messi

Comme prévu, Achraf Hakimi fait des merveilles avec le Paris Saint-Germain. Il s’est confié sur son intégration et ses relations avec le vestiaire parisien.

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en sept matches avec le PSG, Achraf Hakimi débute sa saison de la meilleure des manières. L’ancien Madrilène se positionne déjà comme la meilleure recrue des Parisiens cet été.

Un constat d’autant plus impressionnant quand on connaît le fabuleux mercato du PSG (Messi, Ramos, Donnarumma…). Dans un long entretien pour le magazine L’Équipe, le latéral droit de 22 ans s’est livré sur son intégration dans son nouveau club. Le Marocain ne regrette en rien son choix de rejoindre la capitale française:

«Quand j’ai reçu ces deux offres, j’ai eu l’intuition qu’il fallait que je vienne à Paris, que j’allais y être heureux.

Le PSG est un grand club et j’ai apprécié à quel point les gens ici semblaient m’aimer et me désirer.

Et j’ai eu la chance que mon arrivée s’accompagne de grands transferts. Je suis déjà sûr de ne pas m’être trompé, je me sens bien, on a une équipe de rêve et je suis heureux d’en faire partie.»

Hakimi-Mbappé, la bromance

Achraf Hakimi s’est aussi livré sur l’amitié naissante qu’il entretient avec Kylian Mbappé. Leur complicité n’est pas secrète, les deux talents postent régulièrement des photos de l’un et de l’autre sur leurs réseaux sociaux.

Le latéral droit explique cette amitié nouvelle: «Cela s’est fait naturellement, dès le premier jour. On est jeunes (tous les deux de 1998, ndlr), on a plein de choses en commun, les mêmes trucs nous amusent. Cette amitié nous rend meilleurs et nous aide à être complémentaires sur le terrain.»

Surpris par l’arrivée de Lionel Messi, l’ancien Madrilène, qui a déjà évolué aux côtés de Cristiano Ronaldo, de Romelu Lukaku à l’Inter Milan et de Erling Haaland au Borussia Dortmund, se dit chanceux de pouvoir apprendre du sextuple Ballon d’Or: «Quand j’ai appris qu’il allait venir ici, que dire ? Un rêve pour moi ! J’ai joué avec beaucoup de grands joueurs et le seul qui me manquait, c’était Messi ! Je suis fier d’évoluer avec un si grand footballeur.

Pour progresser, je vais faire attention à comment il s’entraîne, à comment il joue. Il va faire grandir l’équipe et chacun des joueurs qui la compose. On parle la même langue, en plus, alors peu à peu, on apprend à se connaître.

Et construire une relation technique avec lui, c’est facile ! Je lui donne la balle, je cours et il me la mettra là où il faut ! Sa façon de se comporter m’a surpris, il est simple, tranquille.»