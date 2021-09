PSG : Kylian Mbappé prolongé jusqu’en 2024 ?

Dans une publication publiée sur la page Facebook Ivoireshow Magazine qui s’interrogeait si la Superstar nigériane Wizkid est le meilleur chanteur actuel d’Afrique, Ariel Sheney a surgi en commentaires pour donner son avis.

Ariel Sheney sous le post d’Ivoireshow Magazine : «C’est faux, c’est El Jay le meilleur chanteur d’Afrique, c’est lui, on connaît», a-t-il déclaré avec insistance.

Selon Ariel Sheney, le meilleur Chanteur d’Afrique n’est nul autre que l’artiste ivoirien El Jay du célèbre groupe Kiff no Beat.

Cependant, il faut noter ce qui a motivé Ivoireshow Magazine à s’interroger sur l’artiste nigérian. En effet, depuis la sortie de son album «Made in Lagos», la star de l’afro-beat ne cesse d’affoler les compteurs et de faire tomber les records.

Par exemple, les chiffres de son titre «Essence» sur lequel il a invité Tems, sont impressionnants : plus de 44.000.000 streaming sur Spotify, 27.000.000 vues sur Youtube, Disque d’argent au Royaume-Uni avec plus de 200.000 ventes et enfin Disque D’or aux États-Unis avec plus de 500.000 ventes.

Pour sa part, silencieux et discret depuis un moment, El Jay sera très prochainement de retour au-devant de la scène musicale avec le titre «Videz les bouteilles».