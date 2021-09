PSG : Kylian Mbappé met fin au suspense

Si Mauricio Pochettino, à la veille de PSG-Clermont, en conférence de presse, a fait preuve de prudence, Kylian Mbappé a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram.

Dix jours après la petite blessure au mollet droit qu’il a contractée en fin de match lors de France-Bosnie (1-1), Kylian Mbappé devrait bien participer à la rencontre du PSG contre Clermont, samedi (17h) au Parc des Princes.

La présence du prodige français sera précieuse puisque Lionel Messi, Neymar et Angel Di Maria, de retour seulement ce vendredi d’Amérique du Sud, seront préservés et ne joueront pas contre les promus auvergnats.

«See you tomorrow» (on se voit demain), a ainsi lancé l’attaquant de 22 ans sur un post Instagram, vendredi soir, à la veille de cette rencontre de la 5e journée de Ligue 1.

Si Mbappé a repris la course mercredi et s’est entraînement normalement jeudi et vendredi, son entraîneur Mauricio Pochettino, devant la presse à la veille de la rencontre, a laissé planer le doute sur la présence du numéro 7 dans le groupe des Rouge et Bleu.

Ces derniers enchaînent contre Bruges en Ligue des champions, mercredi prochain.

Icardi également OK ?

Pleinement opérationnel, Mbappé pourrait évoluer aux côtés de Mauro Icardi, qui s’est (déjà) remis de sa blessure à une épaule, alors que Julian Draxler est l’autre élément offensif à disposition du coach argentin.

Pochettino sera également privé de Sergio Ramos, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Marco Verratti et ne sait pas encore s’il titularisera Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma dans les buts