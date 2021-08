PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid cet été ? Voici la vérité !

Selena Gomez fait grimper la température des réseaux sociaux grâce à la publication de la prochaine couverture du magazine Elle. La star est à l’honneur pour le mois de septembre.

Plus sexy que jamais, elle prend alors la pose dans une tenue de pin-up aux allures rock’n roll. Pour l’occasion, elle dévoile une minijupe rose sur une magnifique paire de bas résille.

«Après plusieurs années difficiles à lutter contre des problèmes de santé et des chagrins d’amour, Selena Gomez s’est développée spirituellement et créativement.» Voilà ce que le magazine écrivait sur les réseaux sociaux.

«Pour le numéro Latinx d’ELLE, la star multitâche parle de ses luttes contre la maladie mentale, du tournage de «Only Murders in the Building» de Hulu avec Steve Martin et de la raison pour laquelle elle ne connaît pas son propre mot de passe Instagram.

«Mon lupus, ma greffe de rein, ma chimiothérapie, une maladie mentale, des chagrins d’amour très publics, ce sont toutes des choses qui auraient dû honnêtement m’abattre»

Selena Gomez s’est confiée auprès des journalistes de Elle. Un numéro prévu pour la rentrée qui semble déjà très attendu par les fans de la jeune femme. Affaire à suivre donc…