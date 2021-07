PSG : Kylian Mbappé annonce mauvaise nouvelle à Mauricio Pochettino

Le président du club culé a évoqué la négociation avec l’Argentin et, en plus de ne pas révéler de détails, a déclaré qu’«elle progresse de manière adéquate». Il a également évoqué l’avenir d’Antoine Griezmann.

Le renouvellement du contrat de la star argentine Lionel Messi avec Barcelone, de l’Espagne, «se déroule de manière adéquate», a déclaré aujourd’hui le président du club catalan, Joan Laporta.

«Messi a toujours dit qu’il voulait continuer au Barça. Nous progressons de manière adéquate dans les négociations impliquant un contrat de cette nature. Nous voulons que Leo continue et c’est un rêve que nous voulons réaliser, qu’il continue avec nous depuis longtemps», a-t-il commenté.

«En temps voulu, nous livrerons les nouvelles que nous attendons tous et pour lesquelles nous travaillons. Je ne vais pas commenter les détails qui restent pour conclure le contrat. Je peux seulement dire que, que tout se déroule correctement et nous sommes très satisfaits de l’attitude de chaque partie», a-t-il ajouté sans dévoiler de détails.

Le président «blaugrana», dans la présentation de l’attaquant néerlandais Memphis Depay, a clos le sujet : «Les deux parties sont au courant de tout et nous continuons à mettre cartes sur table pour que nous soyons tous satisfaits. Leo est sur un bon pied. -des vacances méritées, profiter de la Copa América et être champion et maintenant il est temps de faire le meilleur contrat.»

En revanche, Laporta a indiqué que l’attaquant français Antoine Griezmann «a un contrat valide et est un joueur du Barça», mais il a ouvert la porte à son éventuel départ.

«Le marché commence maintenant. Des joueurs comme Griezmann ont un marché et il y a des clubs intéressés. Nous devons constituer une équipe à la recherche d’un équilibre financier. Nous n’avons aucun problème avec Griezmann, nous sommes ravis de lui, mais nous sommes ouverts à toutes les propositions qui sont présentés. parce que nous sommes dans un moment délicat», a-t-il conclu.