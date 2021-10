PSG : Kylian Mbappé a sérieusement envisagé une décision très forte !

Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, n’est pas franchement un adepte de la demi-mesure. Cet été, il a failli prendre une décision très forte. Depuis deux jours, il est l’homme qui occupe tous les débats.

Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG s’est exprimé pour RMC et l’Equipe afin de faire le point sur ses vérités. Si sa situation et son avenir à Paris occupe forcément le devant de la scène, Mbappé a également tenu des mots forts au sujet de l’équipe de France.

La brouille avec Olivier Giroud, très rapidement réglée selon lui, n’était rien à côté de sa sensation d’avoir pu être considéré comme «un problème» après le fiasco de l’Euro.

Critiques, insultes racistes, l’attaquant des Bleus a été ciblé et Mbappé n’a pas caché avoir été touché. «A partir du moment où j’ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème… Le plus important, c’est l’équipe de France, et si l’équipe de France est plus heureuse sans moi, c’est comme ça.»

Mbappé a pensé dire au revoir aux Bleus !

Une réflexion qui aurait poussé Kylian Mbappé à prendre une décision terrible. Selon les informations du Parisien, l’attaquant parisien a en effet sérieusement envisagé de «mettre les Bleus sur pause après l’Euro, fatigué de ce cylone dans lequel il s’est retrouvé».

Mbappé envisageait une «parenthèse indéterminée» qui n’aurait pas manqué de créer une énorme polémique. Mais le clan Mbappé assure qu’au bout de 48 heures de réflexion, l’attaquant a finalement revu sa position et ses ambitions avec les Bleus…